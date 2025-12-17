Tak jak u wielu zawodników z szeroko rozumianej czołówki czasem trzeba sprawdzać, kto przygotowuje do spotkań i siedzi w boksie, tak w przypadku Carlosa Alcaraza takich wątpliwości nigdy nie było. Tam gdzie był on, tam był też Juan Carlos Ferrero. Znakomity niegdyś zawodnik, mistrz French Open, więc też specjalista od mączki, ale też i radzący sobie na kortach twardych. Bo bez tego nie zostałby światową "jedynką".

To Ferrero dostał w połowie poprzedniej dekady sygnał, że w Hiszpanii rośnie zawodnik, który może stać się gwiazdą. Przejął Alcaraza, gdy ten miał 15 lat - i sprowadził do swojej akademii w Villenie. Tam w 2019 roku niespełna 16-letni młody tenisista zadebiutował w turnieju ATP rangi challenger. I na dzień dobry pokonał w pierwszej rundzie o dwa lata starszego... Jannika Sinnera - 6:2, 3:6, 6:3, po 110-minutowej batalii.

Wtedy nie był jeszcze klasyfikowany, Włoch zajmował pozycję w czwartej setce. Dziś obaj rządzą i dzielą.

Carlos Alcaraz ogłasza zaskakującą decyzję. Po siedmiu latach pełnych sukcesów

Te wszystkie sukcesy wszechstronnego "Carlitosa" były efektem jego współpracy z Ferrero. W Villenie Alcaraz miał wszystko do swojej dyspozycji, nawet centralny kort jest nazwany jego imieniem. Rok temu swoje wielkie dni miał na nim zresztą Kamil Majchrzak.

W tym sezonie Hiszpan wygrał 71 z 80 rozegranych meczów, zdobył osiem tytułów. A w tym dwa wielkoszlemowe: w Paryżu i Nowym Jorku. Do karierowego szlema brakuje mu jeszcze, tak jak Idze Świątek, sukcesu w Melbourne. A ten turniej już za miesiąc.

I Carlitos nie ukrywa, że sukces w Australian Open jest jego celem.

Juan Carlos Ferrero i Carlos Alcaraz po triumfie w Roland Garros EMMANUEL DUNAND AFP

Powalczy o niego już bez Juana Carlosa Ferero u boku. I to jest dziś wiadomość numer jeden w świecie tenisa, bo kompletnie nikt się takiej nie spodziewał. Zwłaszcza, że tydzień temu dwuosobowy zespół: Ferrero i Samuel Lopez zostali ogłoszeni trenerami roku w ATP.

Alcaraz opublikował tę informację w swoich mediach społecznościowych.

Rozwiń

"Bardzo trudno mi pisać ten post… Po ponad siedmiu latach razem, Juanki i ja postanowiliśmy zakończyć naszą wspólną karierę trenerską i sportową. Dziękuję, że spełniłeś moje dziecięce marzenia. Rozpoczęliśmy tę podróż, gdy byłem jeszcze dzieckiem i przez cały ten czas towarzyszyłeś mi w tej niesamowitej podróży, zarówno na korcie, jak i poza nim" - napisał Carlitos.

Dziękował za to, że wspólnie dotarli na szczyt.

Czuję, że jeśli nasze sportowe drogi miałyby się rozejść, to właśnie z tego szczytu. Z miejsca, do którego zawsze dążyliśmy i do którego zawsze aspirowaliśmy.

Alcaraz wspomniał też, że "nadchodzi czas zmian dla nas obojga, nowych przygód i nowych projektów".

Rywalizacja w Australian Open rozpocznie się 18 stycznia, przed Wielkim Szlemem nie ma żadnego turnieju ATP rangi 500. Hiszpan przystąpi więc prawdopodobnie "z marszu", tak jak w tym sezonie.

Carlos Alcaraz Henry Nicholls AFP

Carlos Alcaraz - Cameron Norrie. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport