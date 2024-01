Zaskakujące wyznanie znanej tenisistki. Ma dość… bycia singielką

Dostaję mnóstwo wiadomości na Instagramie. Albo kiedy gdzieś wychodzę, to dzień lub dwa później, dostaję wiadomości w stylu: widziałem cię tu czy tam. Piszą mi, że na żywo jestem jeszcze bardziej kobieca lub piękniejsza i tak dalej. Ale co mam z tym zrobić? Odpowiadać każdej osobie? Przyznam, że bardzo mi się to nie podoba. Wolałabym, żeby zwracali się do mnie osobiście, ale w dzisiejszych czasach to się w ogóle nie zdarza. Nie wiem, jak to jest z mężczyznami

~ wyjawiła.