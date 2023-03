- Mógłbym to zrobić. W najgorszym wypadku mógłbym zgodzić się na to, żeby Rosjanie coś przejęli. Szczerze mówiąc, są pewne tereny, które są rosyjskojęzyczne, można by osiągnąć porozumienie - stwierdził Donald Trump. Jak poinformował portal Thedailybeast.com, choć wypowiedź ta padła na antenie, później podczas retransmisji wybranych fragmentów, słowa byłej głowy państwa zostały ocenzurowane i skrócone, tak by nie padły słowa o "przekazaniu" części Ukrainy Władimirowi Putinowi.