Wielkimi krokami zbliżają się Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Już wiadomo, że na imprezie udziału nie wezmą gwiazdy tenisa i wielkie rywalki Igi Świątek - Aryna Sabalenka i Ons Jabeur. Co ciekawe, w dniu, w którym obie zawodniczki ogłosiły fanom specjalne komunikaty w sprawie absencji we Francji, w ich mediach społecznościowych pojawiło się wymowne zdjęcie. Zwróciły się do kibiców z pewną prośbą.