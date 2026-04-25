Zaskakujące 0:2 Andriejewej u progu starcia Świątek. Koniec po 90 minutach

Podobnie jak w Stuttgarcie, Mirra Andriejewa widnieje na kolizyjnym kursie Igi Świątek w ćwierćfinale madryckich rozgrywek. Obie potrzebowały jednak wykonać jeszcze w sumie kilka kroków, by zameldować się w najlepszej "8" turnieju WTA 1000 w stolicy Hiszpanii. Dzisiejszy rozkład gier został tak zaplanowany, że panie miały rozegrać spotkania zaraz po sobie. Najpierw o godz. 13:00 wyznaczono pojedynek Rosjanki, a tuż po niej Polki.

Od drugiej rundy 18-latka wpadła na węgierską ścieżkę rywalek. Na "dzień dobry" zmierzyła się z Panną Udvardy, zwyciężając 7:5, 6:2. W kolejnej fazie czekała ją potyczka z Dalmą Galfi. Ewentualne zwycięstwo oznaczało starcie z inną reprezentantką tego kraju - Anną Bondar. To tenisistka, która sprawiła sensację w 1/32 finału, ogrywając w dwóch setach Elinę Switolinę. Najpierw Andriejewa musiała jednak pokonać Galfi, by potem rywalizować z trzecią Węgierką. Mirra przystępowała do spotkania jako zdecydowana faworytka.

Mirra Andriejewa kontra Dalma Galfi w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się zaskakująco, bowiem najpierw przewagę uzyskała Galfi. Po tym, jak 117. rakieta świata utrzymała serwis po walce na przewagi, po zmianie stron w łatwym stylu zgarnęła przełamanie. Andriejewa szybko zniwelowała straty, w kolejnych minutach wróciła ze stanu 0:2 i doprowadziła do remisu. Potem Dalma dorzuciła jeszcze trzecie "oczko" na swoje konto, ale na więcej Rosjanka już nie pozwoliła. Mirra zdominowała końcówkę seta. Wygrała cztery gemy z rzędu i dzięki temu zapisała na swoim koncie rezultat 6:3.

Na starcie drugiej części pojedynku obejrzeliśmy dwa zacięte gemy, nie zabrakło w nich break pointów. Do pierwszego przełamania doszło jednak dopiero podczas trzeciego rozdania. Wówczas Galfi nie straciła ani jednego punktu na returnie i objęła prowadzenie 2:1. Węgierka nie zdołała pójść za ciosem. Po zmianie stron Mirra zniwelowała różnicę breaka, mimo że było 30-15 dla Dalmy. Później Andriejewa zgarnęła dwa zacięte rozdania i nagle zrobiło się 4:2 dla Rosjanki.

W siódmym gemie 18-latka obroniła break pointa i znalazła się już o krok od awansu do czwartej rundy. Kilka minut później nastał koniec pojedynku. Po piątym meczbolu turniejowa "9" cieszyła się ze zwycięstwa 6:3, 6:2. Tym samym Andriejewa zameldowała się w najlepszej "16" i zmierzy się z trzecią Węgierką z rzędu. Będzie nią Anna Bondar.

Mirra Andriejewa

Dalma Galfi

Anna Bondar

