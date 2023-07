Niedzielny finał Wimbledonu był pasjonującym spektaklem, ostatecznie zakończonym zwycięstwem Carlosa Alcaraza. Dla wielu mediów było to swoiste przekazanie pałeczki przez doświadczonego mistrza niezwykle utalentowanemu 20-latkowi. Nieco inne spojrzenie na sytuację rzuca jednak sam Alcaraz, który w bardzo ciepłych słowach wypowiedział się o Djokoviciu. Jego zdaniem to wciąż Serb jest najlepszym tenisistą świata, a on musi jeszcze wiele udowodnić, by zyskać to miano.