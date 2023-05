Sofia Kenin jeszcze trzy lata temu należała do czołówki tenisistek. Amerykanka w marcu 2020 roku plasowała się na czwartej pozycji w rankingu, co było pokłosiem wygranej w wielkoszlemowym Australian Open. W tym samym roku Amerykanka dotarła do finału French Open, w którym musiała uznać wyższość wschodzącej gwiazdy światowego tenisa, Igi Świątek.