Zaskakująca prośba na korcie. Od razu burza, nagranie obiegło internet

Tenisistki uwielbiające rywalizację na mączce wreszcie rozpoczynają ulubioną część sezonu . Od teraz korty twarde na dłuższy czas odejdą w odstawkę, co jest dobrą wiadomością między innymi dla Igi Świątek. Polka na pomarańczowej nawierzchni czuje się jak ryba w wodzie i w środę postara się o pierwszy triumf w Stuttgarcie. W tym samym czasie trwa między innymi rywalizacja w Rouen. Współzawodnictwo we Francji dość niespodziewanie zyskało na popularności. Niestety nie z powodów czysto sportowych.

Spore zamieszanie wywołała Harriet Dart. Brytyjka we wtorkowe popołudnie rywalizowała z Lois Boisson i sfrustrowana przebiegiem spotkania wywołała sporych rozmiarów skandal. Kamery telewizyjne nagrały jak 28-latka zwróciła się do sędziny z szokującą prośbą dotyczącą rywalki. A chodziło o to, by rozjemczyni zaproponowała Francuzce skorzystanie z... dezodorantu. Sportsmence z Londynu przeszkadzał nieprzyjemny zapach.