Zaskakująca porażka mistrzyni Polski, rewanż za finał. Co z turniejem w Warszawie?

Weronika Falkowska kilka dni temu zdobyła w Bytomiu mistrzostwo Polski tak w singlu, jak i w deblu, z Katarzyną Kawą. Pełna nadziei pojechała do Ołomuńca na turniej ITF W60 - mogła zaliczyć spory awans w rankingu WTA. Awans jest, ale tylko minimalny: dziś Polka przegrała bowiem w walce o ćwierćfinał z doświadczoną Rumunką Alexandrą Cadanțu-Ignatik 2:6, 6:3, 4:6. A tę samą zawodniczkę pokonała niedawno w finale turnieju w Pörtschach am Wörther See.