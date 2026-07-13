Turnieje WTA z głównego cyklu, nawet te rangi 250, choć bardziej 500 i 1000, a zawody ITF to dwa zupełnie inne światy. W tych ostatnich, gdy ranga jest niska, znacznie mniejsze są świadczenia organizatorów, nie mówiąc już o samych nagrodach. A zawodniczki czy zawodnicy sami chodzą po piłki. Czasem nie ma nawet sędziów liniowych.

Aby mieć w miarę pewne miejsce w głównym cyklu, móc odpowiednio układać kalendarz startów, trzeba być jednak w TOP 100 na świecie. Przekonywała się o tym Maja Chwalińska, która jeździła na większe zawody ITF, dostawała się do WTA 125, ale już z 250-tkami pojawiały się kłopoty. A w tych o randze 1000 nie zawsze była w stanie zmieścić się w drabince kwalifikacji.

W jej życiu wszystko zmienił jeden turniej - tegoroczny Roland Garros. Od kwalifikacji do szła do finału, wygrała dziewięć pozycji. Dziś jest w okolicach 20. pozycji na świecie, ma pewny wstęp do Toronto, Cinncinati czy Nowego Jorku. A później do Tokio, Wuhanu i każdego mniejszego turnieju, w którym będzie chciała zagrać.

Aby dostać się do kwalifikacji Wielkiego Szlema i choćby mieć szansę na powtórzenie historii Mai, zawodniczka musi być najdalej 220. na świecie - ta granica może delikatnie się zmieniać. W Londynie o włos od tego znalazła się Martyna Kubka, w Nowym Jorku powinna już wystąpić.

A dalej w kolejce są Gina Feistel i Weronika Falkowska, które ten tydzień świetnie zaczęły w Kitzbühel i Stambule.

WTA 125 w Austrii. Gina Feistel kontra Julia Awdiejewa. Dwa krótkie sety, klęska faworytki

23-letnia Feistel to córka wielokrotnej mistrzyni naszego kraju i olimpijski - Magdaleny Mróz-Feistel. Mama była 192. na świecie w singlu, 91. w deblu. Później wyjechała do Niemiec, tam urodziła się już Gina. I do 2022 roku reprezentowała Niemcy w oficjalnych zmaganiach ITF, grała z tamtejszą licencją. Aż w końcu zdecydowała się na reprezentowanie naszego kraju.

W najlepszym momencie swojej kariery - pod koniec 2024 roku - była 296. w rankingu WTA. A później pojawiły się problemy zdrowotne, które spowolniły dobrze już zapowiadającą się karierę. Ostatnio coś jednak ruszyło, od początku roku 23-latka, reprezentująca Grunwald Poznań, przesunęła się o ponad 400 miejsc na liście, dziś znajdowała się na 321. pozycji. Był niedawno finał turnieju w Gdańsku, w zeszłym tygodniu ćwierćfinał w Hadze, ale też i cenne pojedyncze wygrane: z Jennifer Brady, Nurią Parrizas Diaz czy Marią Lourdes Carle.

I widać też, że Gina najlepiej czuje się na kortach ziemnych.

Gina Feistel Stach Antkowiak Reporter

W tym tygodniu miała grać w zawodach ITF W50 w Darmstadt, pojawiła się jednak oferta występu w kwalifikacjach w Austrii. A impreza rangi WTA 125 to dla tenisistki z czwartej setki okazja ogromnego skoku, w razie odniesienia sukcesu.

Feistel z niej skorzystała, w niedzielę pokonała Włoszkę Dilettę Cherubini 6:2, 6:2. Awansowała do głównej drabinki, tu wpadła na Rosjankę Julię Awdiejewą - tenisistkę numer 181 w rankingu, świeżo po półfinale turnieju w Aschaffenburgu (ITF W100).

W całej swojej karierze Polka wygrała tylko dwa spotkania z wyżej klasyfikowanymi rywalkami. Tymczasem dziś od początku rozdawała karty, pomógł pierwszy gem. Awdiejewa miała w nim trzy break pointy, ale nie przełamała 23-latki. Sama zaś musiała się z tym pogodzić.

W całym spotkaniu Rosjanka miała sześć takich okazji, nic z tego jej nie wyszło. A Polka punktowała ją bezlitośnie. 6:2 w pierwszym secie robiło wrażenie, powtórka tego w drugiej partii - jeszcze bardziej. Po 74 minutach sędzia Martine Stauder zakończyła to spotkanie.

Feistel zagra więc o ćwierćfinał - jej rywalką będzie albo brazylijska specjalistka od mączki Laura Pigossi, stała bywalczyni turniejów WTA 125. Albo też 18-letnia Laura Samson, mistrzyni Wimbledonu juniorek w deblu z 2023 roku, kolejna wielka nadzieja czeskiego tenisa.

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W rankingu WTA "na żywo" Feistel awansowała już na 300. pozycję. Jeśli znajdzie się w najlepszej "8" turnieju, pobije swój rekord kariery.

Gina Feistel Stach Antkowiak Reporter





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