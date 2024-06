Zaskakująca decyzja wielkiej rywalki Świątek. Zrezygnowała z IO w Paryżu

Emma Raducanu stara się wrócić do ścisłej światowej czołówki WTA. Na razie nie wychodzi jej to najlepiej, choć w trwającym turnieju w Nottingham udało jej się dotrzeć już do półfinału. Brytyjka może być zatem całkiem optymistycznie nastawiona przed Wimbledonem, który wystartuje już 1 lipca. Tegoroczny kalendarz jest obfity jeszcze w wiele innych ważnych turniejów, m.in. w igrzyska olimpijskie. Jak się ukazuje, zwyciężczyni US Open z 2021 roku jednak nie pokaże się na paryskich kortach.

