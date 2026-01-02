W 2025 roku Aryna Sabalenka zostałą wybrana najlepszą tenisistką świata tak przez WTA, jak i ITF. Na starcie zmagań w Australii ma niemal 2,5 tys. punktów przewagi nad Igą Świątek i dość komfortową sytuację w zmaganiach o obronę pozycji liderki rankingu. Bo choć na tym kontynencie broni w styczniu niemal dwóch tysięcy punktów, to niemal zawsze czuła się tu znakomicie. A w Melbourne - w singlu - triumfowała w 2023 i 2024 roku, ostatnio zaś - grała w finale. Niewielu kibiców zapewne kojarzy fakt, że była też mistrzynią AO w deblu.

Tyle że to się zmieniło - unikała gry podwójnej, bo jednak łączenie obu tych specjalności na takim poziomie ogromnie eksploatuje organizm. Niektóre zawodniczki dają radę, jak choćby Jasmine Paolini, Włoszka jednak gra w innym stylu. A Coco Gauff już z tego zrezygnowała.

W 2025 roku Sabalenka rozegrała 75 spotkań o punkty, dodatkowo kilka pokazowych, zapewne dobrze płatnych. Trudno było się jednak spodziewać, że już na starcie sezonu pokusi się o kolejny sensacyjny "eksperyment".

Tym eksperymentem jest bowiem decyzja Sabalenki o rywalizacji w WTA 500 w Brisbane w grze podwójnej - wspólnie ze swoją przyjaciółką Paulą Badosą.

WTA 500 w Brisbane. Aryna Sabalenka połączy singla z deblem. Pierwszy raz od trzech lat

Turniej WTA 500 w Brisbane jest bowiem pierwszym w nowym sezonie tej rangi, ale też zaledwie jednym z dwóch w całym rocznym kalendarzu z powiększoną drabinką. Zwykle bowiem najwyżej notowane tenisistki muszą w takich rozegrać tylko cztery spotkania, by zdobyć tytuł. A w Brisbane, tak jak na przełomie marca i kwietnia w Charlestonie - aż pięć. I to w czasie zaledwie sześciu-siedmiu dni.

Stąd tak wielkie zdziwienie wywołało pojawienie się nazwiska 27-latki z Mińska w drabince... deblowej. Nie grała bowiem w grze podwójnej od... stycznia 2023 roku - wtedy, wspólnie z Lidziją Marozawą, swoją rodaczką, która mieszka w Warszawie, dotarły do półfinału WTA 500 w Adelajdzie. Już wtedy Aryna grała w debla sporadycznie, choć w 2021 roku - wspólnie z Elise Mertens - wygrała Australian Open.

Teraz sprawiła organizatorom WTA 500 w Brisbane sporą niespodziankę - połączyła bowiem siły ze swoją serdeczną przyjaciółką Paulą Badosą. Wspólnie występowały wiosną 2022 roku, zagrały wtedy w Miami, Stuttgarcie i Madrycie. A ich ostatnim wspólnym występem była przegrana 1:6, 4:6 w stolicy Hiszpanii z duetem... Coco Gauff/Jessica Pegula.

W Brisbane duet Badosa/Sabalenka zagra w pierwszej rundzie z parą Ludmiła Samsonowa/Shuai Zhang. A na kolejnym etapie rywalkami gwiazd może być para rozstawiona z numerem trzy: Cristina Bucsa/Ellin Perez.

Jedynkę w drabince ma duet Su-wei Hsieh/Jelena Ostapenko. Zaskoczeniem jest też zgłoszenie do gry Mirry Andriejewej, która - przynajmniej na razie - rozstała się z Dianą Sznajder. 18-latka wystąpi z Jekateriną Aleksandrową.

