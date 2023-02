Zaskakująca decyzja rywala Polski. Iga Świątek będzie zachwycona!

Kazachstan rywalem Polski. Świątek znów zmierzy się z Rybakiną, tym razem na jej terenie?

O tym, że to Kazachstan będzie rywalem Polski w walce o miejsce w turnieju finałowym Billie Jean King Cup, było wiadomo już w połowie listopada . Mecz ten odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia w Astanie , co nie jest dobrą wiadomością dla Igi Świątek. Raszynianka będzie po dwóch wielkich turniejach w USA - w Indian Wells i Miami, a ten ostatni zakończy się 2 kwietnia. Później w planach ma halową imprezę na ziemi w Stuttgarcie, która rozpocznie się 17 kwietnia. Podróż do Kazachstanu i zmiana kilku stref czasowych będzie zapewne dla liderki rankingu sporym wyzwaniem, ale na szczęście w Niemczech Świątek zacznie zmagania od drugiej rundy, czyli dwa albo trzy dni później od reszty rywalek.

Wiele ciekawych pojedynków? Polki i Kazaszki radzą sobie świetnie

Na dziś mecz Kazachstan - Polska zapowiada się ekscytująco, bo Świątek to liderka rankingu WTA, Magda Linette zajmuje w nim 22. miejsce, ale i u rywalek pozycje zawodniczek wyglądają bardzo okazale. Po występie w finale Australian Open Rybakina wskoczyła bowiem do TOP 10, a Putincewa jest obecnie 45. Do tego Anna Danilina jest 24. w rankingu deblistek (Magdalena Fręch - 33.). Na pewno byłoby to bardziej zacięte widowisko, niż starcie Polska - Kazachstan w United Cup na przełomie roku, gdy zabrakło Rybakiny.