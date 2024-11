Zaskakująca decyzja Novaka Djokovicia. To już koniec. Jest oficjalny komunikat

- Zakwalifikowanie się do turnieju ATP Finals w Turynie to dla mnie honor. Naprawdę nie mogłem się doczekać tego występu, ale ze względu na obecną kontuzję nie zagram w przyszłym tygodniu. Przepraszam tych, którzy planowali, by mnie zobaczyć. Życzę wszystkim tenisistom udanej imprezy. Do zobaczenia wkrótce - przekazał Novak Djoković.