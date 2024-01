Zarzuty o znęcanie, groźby śmierci. W domu rywalki Igi Świątek rozgrywał się dramat

"Chcę, żebyś wiedział, jak bardzo jestem tobą rozczarowana i zniesmaczona, jako ojcem i człowiekiem w ogóle. Zawiodłeś mnie w każdy możliwy sposób. Znęcałeś się nade mną od najmłodszych lat i wciąż nękasz moją matkę. Cały czas znęcasz się nad nią emocjonalnie, a do tego wkraczasz do naszego domu, gdy masz własny" - napisała 27-latka.

Mari Osaka oskarża ojca o znęcanie. Dramatyczny apel byłej tenisistki

"Podaję to do wiadomości publicznej, ponieważ jesteś tchórzem, który ukrywa się za swoją fizyczną możliwością do pobicia mnie i brakiem naszej reakcji w postaci powiadomienia policji. Naprawdę z tobą skończyłam i następnym razem, gdy tylko cię zobaczę, zadzwonię na policję. Potraktuj to jako groźbę. Skrzywdziłeś mnie i naszą rodzinę. Szczerze mówiąc, nie będę żałować, jeśli cię zabiją, więc wrócisz do domu i zagrozisz, że znowu mnie pobijesz. Będę walczyć, walczyć za nas obie. Zabiję cię, chyba że ty zabijesz mnie pierwszy, przynosząc broń, jesteś tchórzem" - napisała później była tenisistka.