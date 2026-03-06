Zaręczyny Sabalenki, ale co się wydarzyło potem. Djoković wkroczył do akcji

Aryna Sabalenka od kilku lat należy do ścisłej czołówki światowego tenisa. Białorusinka ma na koncie triumfy w turniejach wielkoszlemowych, zwycięstwa w prestiżowych imprezach WTA, a obecnie jest liderką światowego rankingu. Znana jest z niezwykle agresywnego stylu gry, potężnego serwisu i ogromnej determinacji na korcie, które pozwoliły jej sięgnąć po najważniejsze trofea w kobiecym tenisie.

W osiąganiu kolejnych sukcesów Sabalenkę wspiera nie tylko sztab szkoleniowy i rodzina, ale również jej partner. Od kilku lat u boku tenisistki jest biznesmen Georgios Frangulis. W ostatnim czasie często można było zobaczyć go na trybunach podczas turniejów z udziałem Białorusinki - pojawiał się niemal na wszystkich najważniejszych zawodach, w których startowała Sabalenka, kibicując jej zarówno w chwilach wielkich triumfów, jak i po bolesnych porażkach.

Aryna Sabalenka zaręczona. Novak Djoković musiał zareagować, sceny w Indian Wells

Teraz przedsiębiorca zdecydował się na kolejny ważny krok w ich relacji. 3 marca 2026 roku Frangulis oświadczył się swojej partnerce, a tenisistka nie kryła wzruszenia. Niedługo później opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z wyjątkowej chwili. "Ty i ja. Na zawsze" - napisała pod filmem, który szybko obiegł internet i wywołał lawinę gratulacji od fanów oraz ludzi ze świata sportu.

Wśród komentujących znalazł się także jeden z największych tenisistów w historii, Novak Djoković. Serb, który prywatnie utrzymuje bliski kontakt z Sabalenką, zareagował na jej wpis trzema czerwonymi serduszkami. Później udostępnił również zdjęcia z zaręczyn i pogratulował parze w osobnym wpisie.

Djoković i Sabalenka przebywają obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowują się do prestiżowego turnieju w Indian Wells. W trakcie jednego z treningów doszło do zabawnej sytuacji. Djokovic podszedł do Sabalenki i z zainteresowaniem przyjrzał się jej pierścionkowi zaręczynowemu. Tenisistka pokazała mu biżuterię, a cała scena wyraźnie ją rozbawiła.

Moment uchwycono na nagraniu, które szybko trafiło do sieci i spodobało się kibicom. Krótkie wideo pokazało nie tylko radość Sabalenki po zaręczynach, ale także luźną atmosferę panującą między gwiazdami światowego tenisa tuż przed rozpoczęciem jednego z najważniejszych turniejów sezonu.

