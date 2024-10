Zaraz finał z Sabalenką, a tu takie wyróżnienie. Dokonała tego w wielkim stylu

Qinwen Zheng zalicza życiowy sezon. Chińska tenisistka zdobyła złoto igrzysk olimpijskich i pokazała się jako ta, która może wygrywać z najlepszymi. Na jej drodze do triumfów jak dotąd staje głównie Aryna Sabalenka. Do podobnej sytuacji dojdzie podczas turnieju w Wuhan. Co jednak ciekawe, zawodniczka została już wyróżniona i to jak! Jak dotąd nie zdarzyło się to jeszcze żadnemu sportowcowi i sportsmence.