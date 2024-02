Janowi Zielińskiemu podczas Australian Open udało się to, czego nie byli w stanie dokonać ani Iga Świątek, ani Huber Hurkacz - wygrać. Reprezentant Polski w duecie z doświadczoną Su-Wei Hsieh dotarł do finału turnieju w Melbourne, w którym po drugiej stronie siatki czekali na nich Desirae Krawczyk i Neal Skupski. Po zaciętym boju, zakończonym super tie-breakiem to polsko-tajwańska para cieszyła się z triumfu.