W najbliższy poniedziałek miną cztery tygodnie od momentu, gdy po raz ostatni widzieliśmy Maję Chwalińską podczas zawodowych rozgrywek. Nasza reprezentantka miała ułożony plan startowy na lipiec, ale wszystko zaburzyła kontuzja, jakiej doznała przy piłce meczowej w trakcie pierwszej rundy Wimbledonu. Uraz stawu skokowego okazał się na tyle poważny, że 24-latka musiała zrezygnować z dwóch turniejów rangi WTA 250 na mączce - w Jassach oraz Hamburgu.

Z obozu finalistki Roland Garros docierają głosy, że Chwalińska ma być gotowa do rywalizacji podczas pierwszego tysięcznika w ramach tournee po Ameryce Północnej, czyli WTA 1000 w Toronto. Później Maja ma się udać do Cincinnati. Być może wystartuje także w imprezie rangi "500" w Monterrey, ale jak zaznaczył jej menadżer Piotr Szczypka - występ w Meksyku będzie zależeć od wyników osiągniętych w dwóch poprzednich turniejach. "Gdyby poszło jej bardzo dobrze, to wtedy można zrezygnować z Meksyku, aby lepiej się zregenerować i przygotować na US Open" - przekazał Prezes Zarządu klubu BKT Advantage Bielsko-Biała.

Rozgrywki w Toronto, Cincinnati i ew. Monterrey mają jak najlepiej przygotować Polkę do debiutu w głównej drabince rozgrywek w Nowym Jorku. US Open to ostatni Szlem, w którym Chwalińska nie miała jeszcze okazji brać udziału w głównych zmaganiach. Dotychczas jej przygoda kończyła się na eliminacjach. Teraz nie musi grać w kwalifikacjach, gdyż ma pewne miejsce na podstawie rankingu. Amerykańska impreza odbędzie się w dniach 30 sierpnia - 13 września.

Wiemy, gdzie Maja Chwalińska zagra po US Open

Chociaż do końca nowojorskich rozgrywek pozostało jeszcze sporo czasu, to minionej nocy dotarł już oficjalny komunikat ws. planów startowych Mai po US Open. Radosną informację mieli do przekazania organizatorzy turnieju WTA 500 w Guadalajarze, który zostanie rozegrany od 13 do 19 września. "Maja Chwalińska potwierdzona!" - ogłosili z dumą włodarze meksykańskiej imprezy. Bardzo możliwe, że 24-latka zostanie rozstawiona, a kto wie - niewykluczony jest nawet wolny los w pierwszej rundzie.

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Dwa lata temu rozgrywki w tej lokalizacji okazały się niezwykle udane dla Magdaleny Fręch. Zawodniczka pochodząca z Łodzi wygrała cały turniej i sięgnęła po największy tytuł w swojej dotychczasowej karierze. Jej fotografie w sombrero obiegły wtedy tenisowy świat. Zobaczymy, być może podczas tegorocznej edycji również któraś z naszych reprezentantek sięgnie po główne trofeum w Guadalajarze. Pełną listę startową poznamy dopiero za kilka tygodni.

Maja Chwalińska Emma Da Silva East News

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Maja Chwalińska KIRSTY WIGGLESWORTH East News





Mananchaya Sawangkaew - Maja Chwalińska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport