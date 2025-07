Zapadła decyzja ws. polskiej rewelacji Wimbledonu. Jest potwierdzenie, kibice będą zadowoleni

Kamil Majchrzak ma za sobą bardzo udane tygodnie. Na niedawno zakończonym Wimbledonie dotarł do czwartej rundy, co było jego życiowym sukcesem w wielkoszlemowym turnieju. Sposobu na Polaka nie znaleźli kolejno Matteo Berrettini, Ethan Quinn i Arthur Rinderknech. W meczu o ćwierćfinał zatrzymał go dopiero Karen Chaczanow. Rosjanin zwyciężył 6:4, 6:2, 6:3. Mimo porażki Majchrzak zebrał znakomite recenzje za udział w tegorocznej edycji imprezy.

Majchrzak z Londynu udał się do szwajcarskiego Gstaad, gdzie rozgrywany jest turniej rangi ATP 250. W meczu drugiej rundy uległ Ignacio Buse 6:1, 5:7, 1:6. Teraz przed 29-latkiem silnie obsadzony turniej ATP 250 w chorwackim Umag.

Majchrzak zagra w Polsce. Jest potwierdzenie

Poznaliśmy także plany Majchrzaka na pierwszy tydzień sierpnia i to z pewnością ucieszy polskich kibiców. 29-latek zgłosił się do turnieju ATP Challenger 100 w podwarszawskich Kozerkach. Piotrkowianin będzie tam najwyżej rozstawionym zawodnikiem i jednocześnie faworytem do zwycięstwa.

Dla Majchrzaka turniej w Kozerkach to będzie kolejny etap przygotowań do wielkoszlemowego US Open, który rozpocznie się 24 sierpnia. Polak ma tam zapewniony start w turnieju głównym i powalczy o jak najlepszy wynik. W 2019 roku dotarł tam do trzeciej rundy. Z kolei przed rokiem odpadł w ostatniej rundzie eliminacji.

Kamil Majchrzak, Gstaad 2025 PETER SCHNEIDER PAP/EPA

Kamil Majchrzak GLYN KIRK AFP

Kamil Majchrzak PETER SCHNEIDER PAP/EPA

