Trwa wielkoszlemowy Australian Open. W męskim turnieju singlowym obserwowaliśmy dwóch reprezentantów Polski. Kibice mieli duże oczekiwania wobec Huberta Hurkacza, który wrócił do gry po siedmiomiesięcznej przerwie. Wrocławianin na inaugurację turnieju wyeliminował Zizou Bergsa. W drugiej rundzie uległ jednak Ethanowi Quinn'owi 4:6, 6:7, 1:6.

Z kolei Majchrzak na inaugurację pokonał Jacoba Fearnleya 7:6(2), 7:5, 3:6, 7:6(3). W drugiej rundzie na jego drodze stanął Fabian Marozsan. Piotrkowianin przegrał z reprezentantem Węgier 3:6, 4:6, 6:7. - Brak zdrowia nie pomógł mi w realnych szansach na wygranie tego spotkania - ubolewał reprezentant Polski.

Skład na Puchar Davisa. Nie ma Hurkacza i Majchrzaka

We wtorkowe popołudnie Polski Związek Tenisowy opublikował komunikat ws. składu reprezentacji na mecz Pucharu Davisa z Egiptem. Na próżno w nim szukać Hurkacza i Majchrzaka. Polskę reprezentować będą Daniel Michalski, Maks Kaśnikowski, Karol Drzewiecki, Jan Zieliński i Karol Filar.

Rozwiń

Hurkacz ostatni raz w Pucharze Davisa wystąpił w lutym 2024 roku. Wówczas "Biało - Czerwoni" mierzyli się w Taszkiencie z Uzbekistanem, a Hurkacz pokonał Sergieja Fomina 6:2, 6:1. Wrocławianin następnie opuścił mecze z Koreą Południową w Zielonej Górze, Gruzją w Tbilisi i Wielką Brytanią w Gdyni.

Stawką spotkania z Egiptem będzie awans do Grupy Światowej I. Polacy zmierzą się z tym rywalem po raz czwarty. - "Nasza drużyna dwa razy była górą (1966, 1998) i raz przegrała (1973). Teraz zespół prowadzony przez kapitana Mariusza Fyrstenberga, jako 36. drużyna światowego rankingu, będzie faworytem meczu, który odbędzie się na kortach ziemnych Smash Sporting Club. Egipcjanie w rankingu Pucharu Davisa zajmują 42. miejsce" - przekazał PZT w swoim komunikacie.

Mecz Egipt - Polska odbędzie się w Kairze 7-8 lutego.

Hubert Hurkacz NICOLAS ECONOMOU East News

Hubert Hurkacz Dar Yasin East News

Hubert Hurkacz Rex Features/East News East News

Kulisy odejścia Tiilikainena z Projektu! "Marzyciel z piękną wizją siatkówki" Polsat Sport