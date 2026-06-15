Zapadła decyzja ws. Chwalińskiej, organizatorzy potwierdzają. Polka na liście startowej

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

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Maja Chwalińska napisała piękną historię podczas tegorocznego Roland Garros. Nasza reprezentantka przeszła drogę od eliminacji po wielkoszlemowy finał. W związku z tym zrobiło się głośno ws. jej potencjalnej dzikiej karty do Wimbledonu, bowiem listy startowe były zamykane na podstawie rankingu sprzed zmagań w Paryżu. Dzisiaj dotarł komunikat ws. Polki, ale póki co dotyczący innej imprezy. Wiemy już, gdzie 24-latka zagra po rozgrywkach w Londynie.

Maja Chwalińska dotarła do finału Roland Garros 2026
Maja Chwalińska dotarła do finału Roland Garros 2026MATTHIEU MIRVILLEAFP

Dziewięć dni temu Maja Chwalińska rozgrywała największy finał w swojej dotychczasowej karierze. Polka puentowała swój piękny występ w tegorocznym Roland Garros. Jako pierwsza tenisistka w historii imprezy przeszła drogę od kwalifikacji po decydujące starcie o trofeum. Chociaż uległa w nim Mirrze Andriejewej, to i tak zagwarantowała sobie gigantyczny awans w rankingu WTA - ze 114. miejsca na 21. lokatę. "Przeskoczyła" zatem o 93 pozycje. A mówimy o zawodniczce, która nigdy wcześniej nie przebywała w najlepszej setce singlowego zestawienia.

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Mateusz Stańczyk

Sytuacja jest jednak trochę pechowa, bowiem Chwalińska nie ma zagwarantowanej pozycji w głównej drabince Wimbledonu na podstawie rankingu. Listy startowe były brane według notowania, które ukazało się 18 maja - czyli w dniu rozpoczęcia kwalifikacji w Paryżu. Wtedy Maja była 116. rakietą świata. Obecnie Polka plasuje się na 12. miejscu wśród oczekujących zawodniczek na bezpośrednie wejście.

Kibice mocno liczą na to, że włodarze wielkoszlemowych rozgrywek w Londynie nagrodzą finalistkę Roland Garros w formie dzikiej karty. Procedury są jednak bardzo skomplikowane, wiele zależy m.in. od tego czy obie siostry Williams zagrają w singlu. Ostateczną decyzję poznamy w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu godzin.

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Mateusz Stańczyk

Maja Chwalińska zagra na turnieju w Niemczech

Tymczasem dotarł radosny komunikat ws. Chwalińskiej prosto z Niemiec. Wiemy już, gdzie Maja zamelduje się po potencjalnej wyprawie na Wimbledon. "Od finału Roland Garros do Rothenbaum w Hamburgu: finalistka Roland Garros 2026, Maja Chwalińska, potwierdziła swój udział w MSC Hamburg Ladies Open 2026. Nie możemy się doczekać, by powitać Cię w Hamburgu, Maja!" - przekazali organizatorzy WTA 250 w Hamburgu.

Niemieckie rozgrywki odbędą się w dniach 20-26 lipca. Z racji swojej obecnej pozycji w rankingu, nasza reprezentantka będzie jedną z najwyżej rozstawionych zawodniczek. Możliwe, że otrzyma nawet "1" w turniejowej drabince. Wszystko wyjaśni się po Wimbledonie. To właśnie notowanie, które ukaże się po wielkoszlemowej imprezie w Londynie, zdecyduje o tym, jaki numerek otrzyma 24-latka.

Warto też dodać, że turniej w Hamburgu jest rozgrywany na mączce. Tym samym po sezonie na kortach trawiastych Chwalińska wróci na nawierzchnię, na której osiągnęła swój najlepszy rezultat w dotychczasowej karierze. Zobaczymy, jak Maja poradzi sobie w nowej rzeczywistości, pukając do bram czołowej "20" WTA.

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Maja ChwalińskaFoto OlimpikAFP
Tenisistka w jasnym stroju odbija piłkę rakietą oburącz podczas meczu, z pełnym skupieniem na twarzy.
Maja ChwalińskaTHOMAS SAMSONEast News
Zawodniczka tenisowa w jasnozielonej koszulce trzymająca rakietę, skupiona podczas meczu.
Maja ChwalińskaEmma Da SilvaEast News


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