Amerykański tenisista w miniony weekend miał powody do radości. Dwunasty zawodnik światowego rankingu ATP w decydującej batalii turnieju na kortach w londyńskim Queen's Clubie pokonał reprezentanta Włoch Lorenzo Musettiego 6:1, 7:6 (10-8) . Było to trzecie takie zwycięstwo w karierze zawodnika pochodzącego z USA. W 2021 roku zwyciężył w Sztokholmie, a w lutym w Dallas. Półfinalista wielkoszlemowego Australian Open 2023 po zwycięstwie w Londynie podzielił się z mediami przemyśleniami w sprawie swojej kariery. Z ust gracza padły znaczące słowa.

Jeśli nie potrafisz dobrze się bawić, robiąc to, o czym marzyłeś, gdy byłeś dzieckiem, prawdopodobnie nie powinieneś tego robić. To są mecze, o których naprawdę myślisz, kiedy masz 12 lat… i chcesz grać na takich kortach

Kibice nie byli obojętni. Mocne słowa pod adresem partnerki półfinalisty Australian Open

Zawodnika w finale turnieju organizowanego w Wielkiej Brytanii wspierała ukochana, która preżnie działa w mediach społecznościowych. Paige Lorenze to amerykańska influencerka i przedsiębiorczyni znana z publikowania treści związanych ze stylem życia i modą. Kobieta po meczu dołączyła do sportowca na korcie, aby zrobić sobie zdjęcie z trofeum.

"To nie jest miłość", "Jedyne czego chciała, to być w centrum uwagi", "Trzymała to trofeum, jakby je sama wygrała", "To wszystko jest przerażające, Od kiedy dziewczyny są na korcie, szczególnie na tak prestiżowej, historycznej scenie, jak Queen's? Tenis staje się reality show", "Wygląda na spragnioną sławy", "Gdyby dziewczyna Tommy'ego Paula mogła, kopnęłaby go i sama pozowała z tym trofeum" - pisali oburzeni kibice na platformie X.