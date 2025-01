Daniił Miediwiediew nie pojawił się na konferencji po przegranym meczu

Daniił Miedwiediew sfrustrowany wrócił do szatni i na jego słowa dziennikarze musieli poczekać do konferencji prasowej. Mijały jednak kolejne minuty, a Rosjanin wciąż nie pojawiał się w specjalnym pomieszczeniu. Wreszcie zdjęcie z wymownym podpisem zamieścił Ben Rothenberg . "Aktualizacja z sali prasowej Australian Open o 3:38: Daniił nie przyjdzie" - przekazał dziennikarz zza oceanu. W komentarzach błyskawicznie rozpętała się burza. Internauci, co ciekawe, nie uderzają w Rosjanina, a w organizatorów zmagań.

"To żenujące, że niektóre mecze tenisowe kończą się tak późno. To dosłownie nie zdarza się w żadnym innym sporcie. We wszystkich turniejach wielkoszlemowych muszą przesunąć obie sesje o kilka godzin. Rozpocznij wieczorną sesję o 17:00 zamiast o 19:00" - napisał jeden z fanów. "Pozwólcie mu odpocząć" - wtórował mu kolejny. "Ma całkowitą rację. To nie jest normalne" - czytamy dalej.