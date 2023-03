Zamierza zaatakować pozycję Igi Świątek! "Każda z nas chce to osiągnąć"

W piątek Białorusinka wygrała z Rogers 6:4, 6:3 w drugiej rundzie. Dla niej było to już 18. zwycięstwo w tym sezonie, czym nie może pochwalić się żadna inna tenisistka , przy zaledwie dwóch porażkach. Poza tym był to jej 65. triumf w meczu turnieju rangi WTA 100, czym zrównała się na liście wszech czasów z Francuzką Marion Bartoli i Australijką Ashleigh Barty (zajmują 30. miejsce).

"Myślę, że każda z nas chce to osiągnąć. Prawdopodobnie to pomaga mi zachować koncentrację, pomaga pracować i każdego dnia dawać z siebie wszystko" - dodała.

Tenis. Iga Świątek broni 4000 punktów

W najbliższych trzech miesiącach Polka będzie musiała jednak bronić 4000 "oczek" , co jest wynikiem jej wspaniałego poprzedniego sezonu, podczas którego zanotowała serię 37 meczów bez porażki, najdłuższą w kobiecym tenisie w XXI wieku, co zaowocowało wygraniem kilku imprez do Rolanda Garrosa włącznie.

Tenis. Aryna Sabalenka wyciąga lekcje z meczów z Igą Świątek

"Męczyłam się po kilku punktach i w takiej sytuacji nie mogłam wygrać meczu. Porozmawialiśmy więc z moim trenerem przygotowania fizycznego, aby poprawić kondycję. Zaczęłam pracować jeszcze mocnej i tak się stało. Za każdym razem, gdy ktoś cię pokonuje, to zmusza cię, do zastanowienia się nad tym, co musisz poprawić i w ten sposób idziesz dalej. Kiedy ktoś mnie pokona, to oglądam ten mecz i wyciągam stamtąd lekcje" - dodała.