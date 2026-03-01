Zamieniła Czechy na Polskę. Oto jak przyjęła ją Świątek. I te słowa o Celcie

Michał Chmielewski

Na ten moment Linda Klimovicova jest piątą najlepszą polską tenisistką w tourze WTA. Urodzona w Czechach zawodniczka w październiku 2024 roku uzyskała nasze obywatelstwo, po czym zaczęła występować pod biało-czerwoną flagą. W jednym z ostatnich wywiadów opowiedziała o momencie, w którym zadzwonił do niej Dawid Celt z wiadomością o powołaniu na Billie Jean King Cup. Jak nową koleżankę przyjęła polska drużyna?

Tenisistka w białym stroju sportowym pokazuje gest determinacji po udanym zagraniu na korcie, na drugim planie widoczny trener w białej kurtce z polskim godłem i logotypami.
Linda Klimovicova znów wysłała sygnał Dawidowi Celtowi, tuż przed powołaniami do kadry na turniej BJK CupMarcin Cholewiński/Newspix.pl & Foto Olimpik/Nur Photo via AFPAFP/Newspix

Linda Klimovicova urodziła się Ołomuńcu, we wschodnich Czechach. Całe sportowe dzieciństwo i wczesne lata nastoletnie spędziła na kortach w kraju naszych południowo-zachodnich sąsiadów, reprezentowała w go turniejach juniorskich. Jeszcze w nastoletnim wieku Klimovicova dołączyła do polskiego klubu BKT Advantage Bielsko-Biała.

W końcu zamieszkała w naszym kraju. - Przez pewien czas łączyła treningi w Czechach i w Polsce, ale trzy lata temu oficjalnie zamieszkała w Bielsku-Białej. Wtedy też zaczęliśmy się starać o wsparcie dla niej - opowiadał w 2024 roku w rozmowie z TVP Sport Piotr Szczypka, właściciel klubu. Pod koniec października wspomnianego roku półfinalistka juniorskiego Wimbledonu uzyskała polskie obywatelstwo.

Natalia Czerwonka: Mam nadzieję, że Polska już wkrótce rozkocha się w łyżwiarstwie szybkimPolsat Sport

Zyskała polskie obywatelstwo. Tak przyjęła ją Świątek. Już wszystko jasne

Od tamtej pory pierwotnie czeska tenisistka już biało-czerwoną flagą rozgrywała mecze w challengerach czy turniejach rangi ITF. W połowie listopada zeszłego roku 21-latka otrzymała powołanie na zawody w kwalifikacjach Billie Jean King Cup.

Tam najpierw w parze z Martyną Kubką pokonała duet Jade Otway/Erin Routliffe 6:2, 6:2, pieczętując zwycięstwo Polek z Nową Zelandią (3:0). Dwa dni później Klimovicova zadebiutowała w barwach reprezentacji Polski w grze pojedynczej.

Nasza zawodniczka bezproblemowo rozprawiła się z Rumunką Eleną Ruxandrą Berteą 6:2, 6:1. W ostatnim podcascie "Trzeci Serwis" Lecha Sidora pochodząca z Czech Polka opowiedziała o momencie, w którym Dawid Celt, kapitan kadry BJK, zadzwonił do niej, aby poinformować o powołaniu.

    - Kiedy kapitan, pan Celt, zadzwonił... - rozpoczęła nieco nieśmiało, okazując kapitanowi wielki szacunek. - To był dla mnie wielki zaszczyt. Tym bardziej, że wygrałam pierwszy mecz dla Polski. Oczywiście byłam zestresowana, to nowa drużyna. Ale dziewczyny były bardzo fajne, świetni trenerzy. Wszyscy przyjęli mnie bardzo pozytywnie. Tym bardziej, że zwyciężyłam pierwszy mecz. Było to dla mnie wielkie doświadczenie - powiedziała 21-latka nieco łamanym polskim, z wyraźną radością i życzliwością na twarzy.

    - Drużyna przyjęła mnie pozytywnie. Czułam się super. Pierwszy tak duży występ, dużo kibiców... ja lubię takie rzeczy! Atmosfera mnie wciągnęła, zaczęłam grać na luzie, jak na treningu - dodała. Obecnie Linda Klimovicova zajmuje 137. miejsce w rankingu WTA. Niedawno po udanych kwalifikacjach rywalizowała na Australian Open, gdzie dotarła do drugiej rundy. Tam po bardzo wyrównanym pierwszym secie przegrała z Eliną Switoliną (5:7, 1:6). Niestety od tamtej pory Polka poniosła trzy kolejne porażki z rzędu.

    Młoda kobieta w sportowym stroju trzyma biały ręcznik, prawdopodobnie po zakończonym meczu tenisowym. Tło jest rozmyte, widać sylwetkę innej osoby w oddali oraz fragmenty napisu na tablicy.
    Linda KlimovicovaLairys Laurent/ABACAEast News
    Młoda tenisistka w fioletowej sukience wykonuje uderzenie na korcie ziemnym podczas turnieju, piłka znajduje się w powietrzu, w tle sędziowie oraz banery sponsorów.
    Linda KlimovicovaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
    Młoda kobieta w czerwonym stroju sportowym z emblematami Polski i rakietą tenisową świętuje sukces na korcie, unosząc zaciśniętą pięść w geście triumfu.
    Linda KlimovicovaTomasz Jędrzejowski/REPORTERReporter
