Zamiast Wimbledonu, koncert Polki w Oksytanii. 6:0 na koniec, to już ćwierćfinał

Polka z miesiąca na miesiąc podnosi swój ranking, jest o krok od wskoczenia na miejsce dające przepustkę do eliminacji US Open. Bardzo możliwe, że stanie się to już w tym tygodniu, w Oksytanii. Turniej w Montpellier jest do tego świetną okazję, a i drabinka układa się dla Polki całkiem sensownie. Zwłaszcza, że w środę uporała się z wyżej notowaną Ruunką Andreeą Mitu.

