Zakończyła karierę i została influencerką. Nie wygląda już tak, jak kiedyś

Rachel Stuhlmann swego czasu spełniała się jako tenisistka występująca w NCAA Division I, a więc międzyuczelnianych rozgrywkach w Stanach Zjednoczonych. Idolami znakomicie radzącej sobie na korcie zawodniczki byli, jak sama zdradziła kiedyś w jednym w wywiadów, Rafael Nadal i Serena Williams. To właśnie oni przez długi czas inspirowali ją do odnoszenia sukcesów. Niestety, w porównaniu do innych sportowców, Stuhlmann nie jest raczej osobą cierpliwą - po zaledwie kilku latach występów Amerykanka stwierdziła bowiem, że dojście na szczyt klasyfikacji najlepszych zawodniczek świata zajęłoby jej zbyt dużo czasu. Wówczas podjęła decyzję o zakończeniu swojej przygody z tenisem i przejście na sportową emeryturę.