Kerber urodziła ją w lutym zeszłego roku, a do grania wróciła w styczniu 2024. Początki po powrocie były trudne, ponieważ z siedmiu pierwszych meczów, przegrała aż sześć, a jedyne zwycięstwo odniosła nad Australijką Ajlą Tomljanovic w United Cup, który padł zresztą łupem reprezentacji Niemiec.

Tenis. Angelique Kerber z przesłaniem do córki

Jak podaje strona WTA, kluczem do zwycięstwa Kerber w środę, i wyrównania bilansu, był serwis. 36-latka urodzona w Bremie trafiała pierwsze podanie z 73-procentową skutecznością, wygrywając 69 procent takich piłek. Co prawda dwa razy je straciła, ale było to w początkowych fazach obu setów, chwilę potem, jak ona sama przełamywała serwis rywalki.