To miał być kolejny udany turniej dla Sereny Williams. Jeszcze kilka lat temu Amerykanka wraz z siostrą brylowały w kobiecym tenisie, teraz 40-letnia tenisistka musiała uznać wyższość znacznie młodszej i mniej doświadczonej rywalki. Harmony Tan pokonała Williams i awansowała do kolejnej rundy londyńskiego turnieju. Serena Williams natomiast zaznała smaku porażki i musiała pożegnać się z brytyjskimi kortami . O nieudanym powrocie Amerykanki pisały zagraniczne media.

Reklama

Iga Świątek w Wimbledonie: Nie jestem legendą jak Serena

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serena Williams oklaskiwała rywalkę! Harmony Tan przechytrzyła Amerykankę. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Media komentują porażkę Sereny Williams: "Bardzo chaotyczny mecz"

Eksperci i byli zawodnicy obstawiali wcześniej, że to Williams ma największe szanse, by przerwać zwycięską szarżę Igi Świątek. Tymczasem Amerykanka pożegnała się w turniejem już po pierwszym meczu. Zagraniczne media pokusiły się o komentarze na temat nieudanego powrotu na kort młodszej z sióstr Williams.

Zdaniem dziennikarzy francuskiego portalu "rtl.fr", Amerykanka grała niedbale i nie mogła poradzić sobie z mniej doświadczoną przeciwniczką.

Serena odpadła po chaotycznym meczu. Była rakieta numer jeden na świecie nie narzuciła swojego stylu gry. Wydawała się zagubiona na korcie, ale przede wszystkim niepewna siebie ani swoich uderzeń - przyznali.

"The Sun" zwrócił uwagę na sporą różnicę wieku między Tan a Williams. Gdy francuska tenisistka przyszła na świat, Serena Williams debiutowała w Wimbledonie.

Przez chwilę wydawało się, że te 40 lat zaczynały dawać się we znaki - bolały ją kończyny, miała problemy z płucami. Każdemu przeciąganiu towarzyszył wrzask. Jeśli to był jej 'łabędzi śpiew', to z pewnością wyśpiewała nam piekielną melodię - napisali Brytyjczycy.

Dziennikarz portalu "Sports Beat" występ Williams skomentował krótko: "Serena ciężko walczyła, ale i tak poniosła dramatyczną porażkę".

Jeszcze przed Wimbledonem nazwisko Sereny Williams niejednokrotnie pojawiło się na liście potencjalnych rywalek, które byłyby w stanie wygrać z Igą Świątek i zatrzymać jej zwycięską szarżę. Amerykanka pożegnała się już jednak z turniejem, a Iga Świątek pokonała w pierwszej rundzie Janę Fett i oficjalnie pobiła rekord zwycięstw z rzędu w XXI wieku.

Agnieszka Radwańska poznała rywalki. Awansuje tylko najlepszy duet

Śledź transmisje z Wimbledonu w Polsacie! Relacje tekstowe w Interii

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek, oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

Z kolei relacje tekstowe z turnieju można śledzić na sport.interia.pl.