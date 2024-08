Zagrała z Sabalenką, właśnie pokonała ją Linette. 6:0 dla Polki, niebywały zwrot akcji

Magda Linette rozpoczęła amerykańskie tournee od rywalizacji podczas WTA 1000 w Toronto. Wygrała tam jedno spotkanie, odwracając losy drugiej partii z Rebeccą Marino. Później musiała jednak uznać wyższość Emmy Navarro , mimo nie najgorszej gry. Po odpadnięciu z debla przeniosła się do Cincinnati, gdzie już na starcie trafiła na wyżej notowaną w kobiecym rankingu Katie Boulter. Reprezentantka Wielkiej Brytanii plasuje się aktualnie na 30. miejscu, o 13 lokat wyżej od poznanianki.

28-latka osiągnęła w tym sezonie świetny rezultat podczas WTA 500 w San Diego. Wygrała cały turniej i zgarnęła największe trofeum w swojej dotychczasowej karierze. Później okazała się najlepsza także w imprezie rangi "250" w Nottingham, pokonując po drodze Magdalenę Fręch. Podczas WTA 1000 w Toronto dotarła do trzeciej rundy, gdzie musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki. Przybyła zatem do stanu Ohio w niezłej formie, ale my liczyliśmy, że Linette podtrzyma świetną dyspozycję z ostatnich tygodni. Szykowało nam się ciekawe starcie pomiędzy zawodniczkami na podobnym poziomie.