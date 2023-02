Zagrają w drugim finale z rzędu! Carlos Alcaraz może dogonić Djokovicia

Problemy miał także Alcaraz, który dał się zaskoczyć chilijskiemu tenisiście Nicolasowi Jarry'emu w pierwszym secie i przegrał tie-breaka. W drugiej partii dopiero w ostatnim gemie przełamał rywala, jednak to wystarczyło, by pokonać 139. w rankingu ATP Chilijczyka i wygrać decydującą odsłonę do zera.