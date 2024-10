Zaczął zwijać się z bólu, a potem... Dziwne zachowanie Rosjanina, wygłupił się

Tenis. Daniił Miedwiediew sobie zażartował

Do wspomnianej na wstępie sytuacji doszło w drugim gemie następnego seta. Hiszpan prowadził już 40:0 przy własnym serwisie, a po returnie rywala poszedł do siatki i zagrał kończący forhend. Miedwiediew odbił go sytuacyjnie rakietą, a potem od razu zasugerował, że dostał piłką czułe miejsce. Alcaraz natychmiast chciał przepraszać rywala, ale ten pokazał, że tylko udawał, i od razu zaczął się uśmiechać. To samo zrobił też tenisista z Półwyspu Iberyjskiego.