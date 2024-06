Zacięty set, a potem 1:6. Zaskakujący przebieg meczu Magdy Linette z finalistką Roland Garros

Niewiele brakowało, a Magda Linette pożegnałaby się z singlową rywalizacją podczas WTA 500 w Eastbourne już po pierwszej rundzie. Polka przegrywała z Anastazją Pawliuczenkową 1:6, 3:5, a mimo to zdołała odwrócić losy spotkania z doświadczoną Rosjanką . Najpierw wygrała drugą partię po tie-breaku, a później przypieczętowała wygraną setem do czterech.

Magda Linette żegna się z WTA 500 w Eastbourne. Świetny występ Karoliny Muchovej

Pierwsze wymiany wskazywały jednak, że Muchova jest bardzo dobrze przygotowana do rywalizacji. Weszła w spotkanie na pełnym luzie i już na "dzień dobry" przełamała naszą zawodniczkę . Chwilę później Linette miała dwie okazje na odrobienie straty, ale Karolina świetnie broniła się serwisem. W trzecim gemie Czeszka znów dostała swoją szansę - tym razem Magda wyszła z opresji i zapisała premierową zdobycz na własne konto.

W szóstym gemie Polka miała trzy break pointy na 3:3. Ponownie jednak Muchova okazała się niezwykle skuteczna w momentach zagrożenia. Przy stanie 5:3 Karolina dostała trzy piłki setowe , ale Linette udało się jeszcze przedłużyć nadzieje na zwycięstwo w premierowej partii. Chwilę później zostały jednak one rozwiane, bowiem Czeszka zakończyła wszystko przy swoim podaniu rezultatem 6:4.

Magda miała swoje okazje na odrobienie strat, ale nawet potrzeba obronienia trzech piłek na przełamanie w czwartym gemie nie stanowiła żadnego problemu dla Muchovej. W tym momencie Karolina notowała już serię siedmiu obronionych break pointów. Do końca meczu nie musiała już bronić żadnego. Na koniec jeszcze raz przełamała naszą reprezentantkę i pokonała Polkę 6:4, 6:1 po godzinie i 45 minutach gry. Poznanianka może już zatem udać się do Londynu, by wykorzystać ostatnie dni na trening przed Wimbledonem.