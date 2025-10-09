Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zacięty finał ze Świątek, teraz 5:2 i zwrot. Rozstawiona za burtą w Wuhan

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Turniej WTA 1000 w Wuhan coraz bardziej się rozkręca, a w czwartkowy poranek czasu polskiego poznaliśmy pierwszą ćwierćfinalistkę zmagań. Wyłonił ją mecz Jessiki Peguli z Jekateriną Aleksandrową, czyli starcie dwóch rozstawionych zawodniczek. Spotkanie ostatecznie zakończyło się odpadnięciem zawodniczki, która jeszcze niedawno w finale turnieju w Seulu stoczyła zacięty bój z Igą Świątek. Tenisistka mecz rozpoczęła od przegrania partii, w której prowadziła już 5:2.

Zmagania w ramach turnieju WTA 1000 w Wuhan rozpoczęły się w poniedziałek, a już doszło do kilku zaskakujących rozstrzygnięć z udziałem rozstawionych tenisistek. Na etapie pierwszej rundy z "tysięcznikiem" pożegnały się Diana Sznajder i niedawna pogromczyni Igi Świątek Emma Navarro, meczami drugiej rundy swój udział w turnieju zakończyły Mirra Andriejewa, Naomi Osaka i Karolina Muchova. Przed meczem, który miał wyłonić pierwszą ćwierćfinalistkę, było wiadomo, że wyeliminowana zostanie kolejna rozstawiona tenisistka.

W starciu trzeciej rundy, które rozegrano jako pierwsze w czwartek, na korcie centralnym zmierzyły się Jessica Pegula (turniejowa "6") i Jekaterina Aleksandrowa (rozstawiona z "9"). Amerykanka do Wuhan przyleciała z Pekinu, gdzie dotarła do półfinału (w nim uległa Lindzie Noskovej), wcześniej z kolei dobrą dyspozycję potwierdziła w Nowym Jorku, kiedy to zagrała w półfinale wielkoszlemowego US Open.

Rosjanka z kolei w Pekinie zaliczyła potknięcie, bo odpadła już w drugiej rundzie po porażce z Barborą Krejcikovą, co było dużym zaskoczeniem, ponieważ wcześniej zagrała w finale turnieju WTA 500 w Seulu. Tam po emocjonującym starciu musiała uznać wyższość Igi Świątek.

    WTA Wuhan. Jessica Pegula zagrała z Jekateriną Aleksandrową

    Początkowo mecz układał się pod dyktando Aleksandrowej, która pewnie wygrała dwa pierwsze gemy serwisowe, a w międzyczasie przełamała rywalkę i prowadziła już 3:0, a później 4:1 i 5:2. Amerykanka jednak nie odpuściła walki o zwycięstwo w secie, przy stanie 5:3 dla rywalki, która serwowała po zwycięstwo w partii, zdołała uzyskać przełamanie powrotne. To, jak się okazało, był punkt zwrotny.

    Pegula, która zajmuje 6. miejsce w rankingu WTA, po chwili obroniła podanie, ponownie przełamała Rosjankę i po 44 minutach walki przypieczętowała zwycięstwo w secie (7:5).

    W drugim secie do zwrotu akcji już nie doszło - Aleksandrowa wprawdzie już na start musiała bronić trzech break pointów, ale wyszła z opresji. Dalej gra toczyła się gem za gem, aż do stanu 4:3 dla Rosjanki. Zajmująca 11. miejsce w światowym rankingu zawodniczka przełamała wówczas Pegulę, po chwili z kolei mogła cieszyć się zwycięstwem w secie (6:3). A to oznaczało, że pierwszą ćwierćfinalistkę turnieju w Wuhan wyłoni trzecia partia.

    Amerykanka już na początku trzeciego seta znalazła się w poważnych opałach. W pierwszym gemie serwisowym wybroniła dwa break pointy, ale już w kolejnym, zwieńczonym autowym forhendem, musiała uznać wyższość rywalki, która wyszła na prowadzenie 2:1. Pegula szybko jednak odpowiedziała przełamaniem powrotnym, na tablicy wyników pojawił się ponownie remisowy rezultat (2:2).

    Wyżej notowana tenisistka poszła za ciosem, obroniła własny serwis, kilka minut później mogła już cieszyć się przełamaniem Aleksandrowej i prowadzeniem 4:2. Rosjanka była w stanie odpowiedzieć ugraniem tylko jednego gema, to Pegula po 126 minutach gry mogła cieszyć się ze zwycięstwa w secie i awansu do ćwierćfinału (7:5, 3:6, 6:3)

    Wuhan (K)
    1/8 finału
    09.10.2025
    05:00
    Zakończony
    Jekaterina Aleksandrowa
    1 - 2
    Jessica Pegula
    Wygrane break pointy
    0
    0
    % wygranych break pointów
    0%
    0%
    Break pointy
    0
    0
    Błędy serwisowe
    0
    0
    Asy serwisowe
    0
    0
    Punkty
    0
    0

