Zacięty finał, Polka z kolejnym tytułem. Historyczny awans w rankingu

Do tego, że w turniejach ITF Martyna Kubka bryluje w rywalizacji deblowej, można się już powoli przyzwyczajać. W Santa Margherita di Pula na Sardynii Polka po raz dwunasty z rzędu zagrała co najmniej w półfinale, po raz trzeci z kolei wygrała cały turniej. Wspólnie z Greczynką Sapfo Sakellaridi były najwyżej rozstawione, więc ich wygrana w decydującym spotkaniu nie powinna dziwić. Włoszka Anastasia Abbagnato i Holenderka Eva Vedder mocno się jednak postawiły, doprowadziły do trzeciego seta.