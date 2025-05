Zachowanie Hurkacza zmartwiło kibiców. Co się dzieje? Polak zdradził szczegóły

Hubert Hurkacz rozgrywa jak na razie dość przeciętny jak na siebie sezon. Polak nie prezentuje poziomu, do którego przyzwyczaił przez wiele poprzednich lat. Niestety bardzo w tym wszystkim naszemu tenisiście przeszkadza zdrowie. To, co zawsze było jego mocną stroną, od czerwca 2024 roku przestało taką być.

Wówczas doszło do kontuzji w trakcie starcia z Arthurem Filsem już na początku rywalizacji w Wimbledonie, a przed tym turniejem Hurkacza wymieniano nawet w gronie faworytów do wygrania całej imprezy obok, choćby Carlosa Alcaraza czy Jannika Sinnera. Niestety jednak Polak nie dotarł nawet do końcowych faz turnieju. Reklama

Problemy Hurkacza. Kolano dało o sobie znać

Pożegnał się z nią już na etapie 1/64 finału, a z Londynu wyjeżdżał z wielkim niepokojem. Hurkacz nabawił się bowiem problemów z kolanem. Polak musiał przejść zabieg, a powrót do zdrowia trwał bardzo długo. Gdy już się udało, to brakowało formy, a także pojawiały się nowe problemy. W związku z nimi Polak w trwającym sezonie gra niewiele i musi robić sobie sporo przerw.

Dobra dyspozycja przyszła na turniej ATP 1000 w Rzymie, gdzie Hurkacz dotarł aż do ćwierćfinału. Tam niestety poległ w starciu z Tommym Paulem, tak jak przed rokiem. Pierwszy set był bardzo zacięty, w drugim niestety Amerykanin zdominował Polaka.

Stało się tak w bardzo dużej mierze za sprawą problemów zdrowotnych Hurkacza. Gdzieś w okolicach połowy drugiej partii wrocławianin poczuł bowiem ból w kolanie i zwrócił się w kierunku swojego trenera z wyraźnym grymasem bólu na twarzy.

Nicolas Massu odpowiadał mu na to "walcz o każdą piłkę, punkt po punkcie". Widać było jednak, że Polak ma problemy przy każdej nieco bardziej intensywnej wymianie z Paulem, a do niektórych piłek nawet nie startował. To ostatecznie przełożyło się na dość gładką wygraną Amerykanina, a kibicom pozostaje oczekiwanie na to, co wydarzyło się z kolanem "Hubiego". Reklama

Informacja w tej sprawie przyszła naprawdę bardzo szybko. W rozmowie ze "Sport.pl" Polak zdradził, jaki jest jego obecny stan zdrowia. - Cały czas wracam do formy, do zdrowia. W tej sytuacji zagrać kilka dobrych spotkań z rzędu dużo dla mnie znaczy - zdradził Polak, zapowiadając jednocześnie swój występ w turnieju ATP w Genewie, który tuż przed Roland Garros.

Hubert Hurkacz / Carmen JASPERSEN / AFP / AFP

Hubert Hurkacz / AFP