Zabrała Świątek liderkę, teraz odarła z marzeń o tytule słynną Amerykankę

Jelena Ostapenko to tenisistka, która co jakiś czas lubi błysnąć dobrym występem. Niestety przekonała się o tym niedawno sama Iga Świątek. Polka ma fatalny bilans w starciach z łotyską zawodniczką, a kolejnej porażki doznała podczas ich spotkania na wielkoszlemowym US Open. Rywalka naszej zawodniczki zagrała kapitalnie, zwłaszcza w trzecim secie, gdzie prawie w ogóle nie popełniała niewymuszonych błędów, co często zdarza jej się nagminnie robić.