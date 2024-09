Wcześniej z turnieju wycofała się także inna tenisistka z TOP 10 - Maria Sakkari. Greczynka w najbliższych dniach mocno spadnie w kobiecym notowaniu, gdyż nie obroni 900 pkt uzyskanych przed rokiem podczas WTA 1000 w Guadalajarze. Zawodniczka z Aten wciąż zmaga się z kontuzją barku, która spowodowała jej krecz w pierwszej rundzie tegorocznego US Open .

Danielle Collins wycofała się z turnieju WTA 1000 w Pekinie. Problemy Amerykanki

Na tym lista absencji z czołowej "10" się nie zamyka. Teraz do tego grona dołączyła tenisistka, z którą Iga Świątek miała sporo nieprzyjemności w trakcie i po ćwierćfinałowej batalii na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Mowa oczywiście o Danielle Collins, która określiła Polkę jako nieszczerą i fałszywą, nie mogąc pogodzić się z porażką. Amerykanka nie dokończyła pojedynku z 23-latką, a mimo to pojawiła się na korcie dwie godziny później, by rozegrać debla.