Finaliści Hubi Cup 2026 schodzili z kortów WCT Spartan z pucharami, ale najważniejsza nagroda dopiero przed nimi. Czwórka najlepszych zawodniczek i zawodników gier singlowych pojedzie do Niemiec na turniej ATP 500 w Halle jako goście Huberta Hurkacza. Zobaczą z bliska świat zawodowego tenisa: treningi, mecze na trawie, zaplecze wielkiego turnieju i atmosferę, której nie odda żadna transmisja.

Nagrodę główną - wyjazd do Halle - otrzymają finalistki i finaliści singla: Tereza Bilovus, Aleksandra Adamowicz, Wiktor Mroczek i Leon Szostecki.

Zwycięzcy i finaliści gier singlowych oraz zwycięzcy debla

Singiel dziewczynek

Zwyciężczyni: Tereza Bilovus, Advantage Bielsko-Biała

Finalistka: Aleksandra Adamowicz, Advantage Bielsko-Biała

Singiel chłopców

Zwycięzca: Wiktor Mroczek, Krzycka Park Wrocław

Finalista: Leon Szostecki, KKT Olsza Kraków

Debel dziewczynek

Zwyciężczynie: Lena Sominka (Baltic Tennis Club) i Antonina Szul (AZS Poznań)

Debel chłopców

Zwycięzcy: Piotr Caruk (SKT Szczecin) i Leon Szostecki (KKT Olsza Kraków)

Marcin Iwanejko, dyrektor turnieju, podkreśla, że tegoroczny Hubi Cup był rekordowy pod względem liczby uczestników, ale równie ważna była jakość gry.

- Przyjechała do nas prawie cała czołówka Polski. Z roku na rok dzieci grają coraz lepiej, a rywalizacja jest coraz mocniejsza. To bardzo nas cieszy - mówi Marcin Iwanejko.

"Cieszę się, że pojadę do Halle i spędzę czas z Hubertem i kolegami. To będzie coś wyjątkowego" - mówi Wiktor Mroczek, zwycięzca tegorocznego singla chłopców.

Tereza Bilovus, zwyciężczyni singla dziewczynek, dodała:

"Czuję się fantastycznie, że wygrałam i zapraszam wszystkich na następny Hubi Cup."

Ale zanim w finałowych meczach poznano zwycięzców, był jeszcze moment, na który czekały wszystkie dzieci. W niedzielę na kortach pojawił się Hubert Hurkacz. Wyszedł na kort, odbijał piłki z uczestnikami, odpowiadał na pytania i pokazywał, jak poprawić serwis.

Jednym podpowiadał, żeby spokojnie stanęli za linią. Innym zwracał uwagę na punkt trafienia i moment, w którym przy serwisie niepotrzebnie tracą moc.

- Wystarczy, że staniesz za linią i będzie super - mówił do jednego z młodych zawodników.

- Trochę jeszcze podrośniesz i ta technika się wtedy sprawdzi - radził innemu.

Kolejnej uczestniczce sugerował:

- Dobrze, żebyś znalazła punkt trafienia na serwisie.

- Wyrzucasz piłkę i uginasz nogi, przez co możesz tracić trochę mocy. Nie uginaj i będzie dobrze - doradzał najlepszy polski tenisista.

Na Huberta czekało też wyzwanie: z ponad setką uczestników Hubi Cup 2026 rozegrał specjalny tiebreak zakończony remisem 26:26. Każde dziecko miało w nim swoje dwa odbicia, Hubert odbijał piłki bez przerwy. Pojedynek pełen śmiechu i rywalizacji skończył się czymś, czego w tenisie nie ma: remisem.

Swoją pokazową wymianę z Hubertem miał też Radosław Bielecki, współorganizator turnieju i członek kabaretu Neonówka. Hubert odbijał i serwował drewnianą packą do treningu centrycznego trafiania, a całość w brawurowym stylu komentował Tomasz Lorek z Polsatu Sport.

Dzieci zadawały też Hubertowi pytania. Interesowało je na przykład, które turnieje są najlepiej zorganizowane - zdaniem Huberta wielkie szlemy - albo jak wygląda jego dzień, kiedy trenuje. Przy tym pytaniu ich idol namawiał do rozpoczęcia dnia od umycia zębów. Jedna z dziewczynek w żartach zaproponowała Hubertowi, żeby oddał jej rakietę, ale okazało się, że będzie mu potrzebna podczas najbliższego meczu na Libéma Open w Holandii.

- Fantastycznie jest widzieć tyle dzieci, ich rodziców, kibiców. Kiedy gra się od dziecka, zabawa jest kluczowa. Rywalizacja jest ważna, ale to, żeby dzieci dobrze się bawiły w dobrej atmosferze, jest równie ważne - mówił Hubert Hurkacz, który przez ponad dwie godziny rozdawał autografy i pozował do wspólnych zdjęć. Potem czekał jeszcze na tych, którzy kończyli mecze, aby też mogli zdobyć podpis na koszulce czy piłce.

Turniej odbywa się na kortach, na których sam zaczynał swoją tenisową drogę. Od początku organizowany jest na wzór zawodowych tourów - oczywiście w dziecięcej skali. Są mecze, puchary, oprawa, kibice, pakiety startowe i nagroda, która dla młodych zawodniczek i zawodników może być przeżyciem na lata.

- Sam nie miałem jako dziecko takiej okazji, żeby zobaczyć profesjonalny turniej od środka. Dlatego bardzo się cieszę, że finaliści Hubi Cup pojadą do Halle. Zobaczą najlepszych tenisistów na turnieju na trawie, zobaczą, jak wyglądają treningi, mecze i cały tour od kulis. Mam nadzieję, że to da im jeszcze więcej motywacji - dodał Hurkacz.

Hubi Cup 2026 na pięć dni zamienił korty przy ul. Pułtuskiej w mały tenisowy tour dla dzieci do lat 12. Były mecze o punkty, puchary i nagrodę, ale też pakiety startowe od partnerów Huberta - Adidas, Waterdrop i Wilson - oraz atrakcje, które sprawiły, że turniej miał rodzinny, piknikowy charakter.

Podczas weekendu otwarcia działał Recovery Bus, czyli mobilna strefa fizjoterapeutyczna i regeneracyjna. Dzieci mogły zobaczyć, jak sportowcy dbają o ciało po wysiłku, skorzystać z konsultacji i przetestować elementy regeneracji znane z profesjonalnego sportu. Po meczach schładzały się w wannach z lodem i grały w siatkówkę.

Był też HADO, czyli zespołowa gra w rozszerzonej rzeczywistości, oraz KlockoMANIA z konstrukcjami inspirowanymi światem tenisa. Dzieci ułożyły z klocków przygotowany specjalnie na tę okazję portret Rogera Federera i Huberta Hurkacza. O nawodnienie uczestników zadbało MPWiK Wrocław w ramach akcji #PijKranówkę, a jedzenie zapewnił WooThai Street Food.

Hubi Cup organizowany jest z inicjatywy Huberta Hurkacza i jego rodziny. Wrocławski turniej ma pokazywać młodym zawodniczkom i zawodnikom, że tenis to nie tylko wynik na tablicy, ale też ludzie, emocje, codzienna praca i marzenia, które zaczynają się bardzo wcześnie i spełniają - często właśnie na takich kortach jak te przy Pułtuskiej.

W turnieju wzięło udział 55 dziewczynek i 63 chłopców z całej Polski. Razem z ich rodzinami, trenerami i kibicami przez korty przy Pułtuskiej przewinęło się ponad 500 osób.

Za organizację wydarzenia odpowiadają Come-On Tennis Club Wrocław oraz rodzina Hurkaczów, we współpracy z WCT Spartan, partnerami i sponsorami: adidas, waterdrop, Wilson, Polski Związek Tenisowy, Relaksmisja Tennis Tours, Qualitim, Novotel Wrocław City, #PijKranówkę, BK21 MedConcept, Woo Thai Restaurant, KlockoMANIA / Bricks 4 Kidz, Himalaya, Radio Wrocław, Radio RAM i Tenis Magazyn. Głównym patronem medialnym Hubi Cup 2026 jest Polsat Sport.

Hubi Cup 2026

OTK Super Seria U12

30 maja - 3 czerwca 2026

WCT Spartan, ul. Pułtuska 13, Wrocław

www.hubicup.com

Instagram: @hubicup

Yannick Hanfmann - Hubert Hurkacz. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport