Z 0:5 na 7:6, ale co stało się potem. Niemal 3,5 godziny boju Polki o ćwierćfinał WTA

Tydzień temu, w pierwszym turnieju z serii Megasaray Hotels Open, Maja Chwalińska zatrzymała się na ćwierćfinale. Tam stoczyła trzysetowe starcie z Moyuką Uchijimą, przegrane. A w tym tygodniu znów znalazła się na ścieżce Azjatki, tym razem rozstawionej z "2". Ich mecz znów mógłby się odbyć na etapie 1/4 finału, ale dziś obie musiały wygrać swoje spotkania. Chwalińska z Tamarą Zidanšek, Uchijima - z Poliną Kudiermietową.

Słowenka

jest w rankingu WTA nieco niżej od Polki, w zeszłym tygodniu przegrała w Belek z Katarzyną Kawą, niewiele jej wtedy wychodziło. Doświadczona Polka wygrała wtedy dość łatwo, kluczowe okazało się dziewięć wygranych gemów z rzędu w początkowej fazie spotkania - od stanu 0:1 do 6:1, 3:0.

A dziś na korcie numer pięć działy się rzeczy niemal dokładnie odwrotne. I to był wstęp do tego zwariowanego starcia.

WTA 125 w Antalyi. Maja Chwalińska ruszyła do walki o ćwierćfinał. I awans w światowym rankingu

Zanim się bowiem Polka na dobre rozgrzała, już w tym spotkaniu przegrywała z Zidanšek 0:5. I ciężko tu było o jakiś większy optymizm. Pierwszy przełom nastąpił w siódmym gemie - Słowenka serwowała, miała piłkę setową na 6:1. I tego gema przegrała. W Maję zaś jakby wstąpiły nowe siły - zaczęła demolować rywalkę, rozstawiała ją po korcie. I bardzo szybko wyrównała na 5:5. Jeszcze raz Zidanšek zdołała się zerwać, próbowała grać tak jak Polka, wysokimi topspinami, ale to jej nie wychodziło. Zdołała jednak odskoczyć na 6:5, ale i tak o wszystkim decydował tie-break. A w nim Maja najpierw się niemal nie myliła, a później jej rywalka głównie się myliła. I po 67 minutach było 7:6 (1) dla Polki. A na dodatek Słowenka potrzebowała pomocy medycznej.

Maja Chwalińska Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Tamaar wróciła na kort, zaczęła grać trochę inaczej. Najpierw bardziej ofensywnie, schodziła do siatki, później zaś zza końcowej linii. Skupiała się na tym, by po prostu trafiać w kort. Polka prowadziła po pięciu gemach 3:2, w szóstym miała 30-0, patrząc ze swojej perspektywy. Choć serwowała Zidanšek.

I wtedy wszystko się odwróciło, to przeciwniczka zaczęła niemal wyłącznie punktować. Wygrała 16 z 20 ostatnich akcji w tym secie, z tego 2:3 zrobiło się 6:3. Co oznaczało, że ćwierćfinalistkę wyłoni dopiero kolejna partia.

Już wtedy można było mieć złe przeczucia - Chwalińska bowiem "zgasła" na korcie. W trzeciej partii Słowenka miała szansę na przełamanie już w drugim gemie, dokonała tej sztuki w czwartym. Prowadziła 3:1, za chwilę 30-0, dominowała na korcie. Maja wygrała dwie kolejne akcje, gdy w trzeciej minęła rywalkę, wreszcie zacisnęła pięść. Pojawił się break point powrotny, za chwilę siatka zatrzymała akcję Zidanšek. I już było tylko 2:3. A później 3:3 i 40-15 dla Polki w kolejnym gemie, dwa break pointy w kluczowym momencie spotkania.

Tamara Zidansek Flaviu Buboi / NurPhoto AFP

W tym meczu wszystko jednak mijało się z logiką czy jakimiś schematami. Zamiast 4:3 dla Chwalińskiej, za chwilę zrobiło się 3:5. Po długiej wymianie, gdy slaja Mai minimalnie minął linię, znalazł się w korytarzu deblowym. I aż przysiadła w kuckach, schyliła głowę - nie mogła w to uwierzyć.

Czyżby koniec nadziei? Nic z tego. Po kolejnych dwóch gemach było 5:5, za moment Maja doprowadziła z 0-40 do równowagi. Wtedy minęły trzy godziny od rozpoczęcia tego spotkania.

Obie fizycznie były już "zajechane", miały dość, ale jednak to Polka wyrwała tego gema. Za moment serwowała po ćwierćfinał. Tyle że jej wygrana 7:5 nie pasowałaby do scenariusza tej potyczki.

Decydował więc tie-break, drugi w tym meczu. I ten zaczął się dla Polki bardzo źle. Zidanšek miała swoje momentum, odskoczyła na 5:0, Polce nie wyszedł skrót, pomyliła się też przy returnie. Potrzebowała jakiegoś cudu. Doprowadziła do 4:5, miała piłkę przy siatce, na skończenie. A jednak rywalka ją minęła. Chwalińska wyrównała, obroniła trzy meczbole. A przy stanie 7-8 zagrała minimalnie za daleko. Aż znana kazachska sędzia Julia Ignatczenko poszła sprawdzić ślad piłki na mączce. I potwierdziła zdanie arbitra liniowego.

To Słowenka wygrała tę trwającą 200 minut batalię 6:7 (1), 6:3, 7:6 (7). I to ona o półfinał powalczy nie z Uchijimą, a z Poliną Kudiermietową, która kilka minut wcześniej ograła Japonkę 7:6 (4), 6:2.

Maja Chwalińska Foto Olimpik/Nur Photo AFP

