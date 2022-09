Wzruszający moment na korcie. Serena Williams we łzach

Oprac.: Jakub Kędzior Tenis

Serena Williams w meczu trzeciej rundy US Open przegrała z Ajlą Tomljanovic 5:7, 7:6, 1:6 i pożegnała się z turniejem. A co za tym idzie, jak zapowiadała wcześniej, także z tenisową karierą. Po spotkaniu na korcie nie brakowało łez, szczególni przy wzruszającej mowie skierowanej do swojej siostry Venus.

Zdjęcie Serena Williams / Julian Finney / AFP