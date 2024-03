Navarro bardzo dobrze rozpoczęła ten sezon. Już w pierwszym w starcie, w Aukland, doszła do półfinału, przegrywając w nim z późniejszą zwyciężczynią i rodaczką Cori Gauff.

Ostatnio Navarro dobrze zaprezentowała się w San Diego, gdzie doszła do półfinału, w którym uległa późniejszej zwyciężczyni Brytyjce Katie Boulter.

Tenis. Emma Navarro nie "pękła" przed Aryną Sabalenką

W trzecim secie Navarro przełamała serwis Sabalenki, obejmując prowadzenie 2:0. Białorusinka szybko odrobiła stratę, ale po chwili znów nie wykorzystała atutu własnego podania. Tej przewagi Amerykanka już nie zmarnowała. Wygrywała kolejne swoje podania (Sabalenka miała jednego break-pointa), a na zakończenie jeszcze raz przełamała serwis rywalki. Był to ich pierwszy pojedynek.

Po zakończeniu spotkania Navarro po raz kolejny zwróciła się do babci, która mimo 92 lat ogląda wszystkie mecze wnuczki.

"Myślę, że się popłakała, kiedy poprzednio się do niej zwróciłam za pośrednictwem telewizji. Cieszę się, że mogła oglądać ten mecz o normalnej porze (zaczął się o 11.00 czasu miejscowego - przyp. red.). Jeszcze raz dziękuję, że oglądasz babciu" - stwierdziła Amerykanka.

"Chcę zwrócić się specjalnie do mojej babci. Ma 92 lata i nie śpi, oglądając w domu. Myślę, że nie opuściła żadnego mojego meczu, odkąd jestem w tourze. Dziękuję babciu" - przyznała.

Tenis. Świetny bilans Emmy Navarro

Emma Navarro - Aryna Sabalenka. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Niezależnie od wyniku tego spotkania przewaga Polki na liście światowej nad Sabalenką wynosić będzie co najmniej 1735 punktów, a przed rozpoczęciem zmagań w Kalifornii było to 1380. W przypadku jej triumfu, wzrosłaby do 2520 pkt.