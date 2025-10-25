Wyszło tuż przed WTA Finals. Andriejewa chciała grać, trenerka postawiła weto. W Rosji żałują

Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, a od tygodnia także i Jasmine Paolini. Wszystkie te zawodniczki miały już pewny start w WTA Finals, mogły w tym tygodniu odpoczywać. I to dosłownie, co w swoich mediach społecznościowych ogłaszała wszem i wobec Sabalenka.

Tyle że w dwóch grupach w Rijadzie wystąpi osiem zawodniczek, o to ostatnie wolne miejsce rywalizowały więc Mirra Andriejewa i Jelena Rybakina. Rosjanka nie poleciała na ostatni turniej WTA 500 do Tokio, choć chciała w nim grać. Tyle że jej zespół zawczasu nie zadbał o wizę do Japonii, a jej brak potwierdziła później deblistka Ellen Perez. O ile większość gwiazd takiej nie potrzebuje na pobyt krótkoterminowy, to Rosjanie akurat muszą o dokument wystąpić. A oczekiwanie trwa do siedmiu dni. Andriejewa prawdopodobnie się spóźniła.

Z sytuacji skorzystała Rybakina, która - aby wskoczyć do TOP 8 rankingu Race - musiała dotrzeć co najmniej do półfinału. I dotarła, najpierw ograła Leylah Fernandez, w piątek zaś pokonała drugą z Kanadyjek na jej drodze - Victorię Mboko.

W sobotę Kazaszka zrezygnowała z gry przeciwko Lindzie Noskovej, zgłosiła uraz dolnej partii pleców, ale zapewne to decyzja taktyczna, by nie ryzykować urazu przemęczeniowego. Co spotkało się z krytyką i nawet oskarżeniami o potencjalne oszustwo. W tourze nie jest to jednak nic dziwnego.

Rosjanie planowali ściągnąć Mirrę Andriejewą. Poszło oficjalne zaproszenie. Do gry weszła jej trenerka

Andriejewa będzie więc w Rijadzie tylko rezerwową, choć... może być pewna, że i tak zagra. Wspólnie z Dianą Sznajder mają bowiem pewne miejsce w rywalizacji deblistek. Tyle że jak się okazało, wcale nie chciała, by był to jej ostatni występ w sezonie. I nie chodzi tu o fazę play-off Billie Jean King Cup, bo z tych drużynowych rozgrywek jej kraj jest wykluczony od momentu agresji na Ukrainę.

Rosyjskie media zdradziły bowiem, że w planach Andriejewej był jeszcze listopadowy turniej w Sankt Petersburgu. Dawniej Rosjanie organizowali tu imprezę rangi WTA 500, ostatnia edycja odbyła się kilka dni przed napaścią na sąsiada. Wygrała wtedy Anett Kontaveit, a w spotkaniu o deblowy tytuł wystąpiła Alicja Rosolska. Reprezentantka Polski nawet tu triumfowała, w 2017 roku, wtedy wspólnie z... Jeleną Ostapenko.

Teraz Rosjanie mogą organizować co najwyżej imprezy towarzyskie, z zaproszeń korzystają głównie ich zawodnicy, czasem Serbowie i Włosi. Dwa lata temu bliska wyjazdu tam była też Jasmine Paolini, ale pod wpływem krytyki zrezygnowała z pomysłu.

Teraz w imprezie "Trofea Palmiry Północy", finansowej głównie przez Gazprom, miała grać Mirra Andriejewa. - Negocjowaliśmy z jej agencją IMG (ta sama agencja dba o interesy Igi Świątek - red.), która była pozytywnie nastawiona do występu Mirry w Petersburgu i nie miała żadnych zastrzeżeń. Sama Mirra bardzo chciała, ponieważ Diana Sznajder, z którą gra w debla, ma tu być - mówiła Natalia Kamelzon, dyrektorka tej imprezy i ważna osobowość w rosyjskim tenisie. A cytuje jej słowa serwis metaratings.ru.

Tyle że odmienne zdanie miała słynna trenerka 18-latki Conchita Martinez, która sama widziała już zmęczenie i frustrację u swojej podopiecznej w ostatnich tygodniach. Andriejewa od zakończenia US Open wygrała tylko dwa z pięciu pojedynków: z Pekinie przegrała z Sonay Kartal, w Wuhanie z Laurą Siegemund, a w Ningbo - z Lin Zhu. I to właśnie kosztowało ją spadek na dziewiąte miejsce w rankingu WTA Race.

- Decyzja należała do jej trenerów, którzy byli temu przeciwni. Zapadła zaledwie kilka dni temu - oznajmiła Kamelzon. Odmówił też Andriej Rublow, ofertę dostał zaś - jak rok temu - reprezentujący Kazachstan, a pochodzący z okolic Sankt Petersburga Alexander Bublik.

