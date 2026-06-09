Iga Świątek niestety nie zaliczy zakończonego już Roland Garros do udanych. Polka zakończyła rywalizację o tytuł nadspodziewanie wcześnie. Trudno inaczej patrzeć na odpadnięcie Igi już na etapie czwartej rundy. 25-latce nie przydarzyło się to jeszcze w tej dekadzie.

W tejże pogromczynią Igi okazała się Marta Kostiuk. Ukrainka przystępowała do meczu w wyśmienitej formie z niesamowitą serią kolejnych wygranych meczów na nawierzchni ziemnej. Niestety nie zdołała jej przerwać Iga Świątek, która miała swoje naprawdę niezłe okazje do osiągnięcia lepszego wyniku.

Kostiuk kontuzjowana. Ledwie trzy tygodnie do Wimbledonu

Ostatecznie Kostiuk dotarła aż do półfinału. W tym zmierzyła się z brutalną siłą Mirry Andriejewej. Rosjanka wyeliminowała Ukrainkę w naprawdę imponującym stylu, a później wygrała finał, pokonując Maję Chwalińską. Jak się okazuje Kostiuk swoją niesamowitą serię przypłaciła problemem zdrowotnym.

Do kolejnego Wielkiego Szlema pozostało naprawdę niewiele czasu. Tymczasem we wtorek 9 czerwca zostało ogłoszone wycofanie Kostiuk z turnieju WTA 500 w legendarnym klubie tenisowym Queen's w Londynie. Przyczyną takiej decyzji według oficjalnego komunikatu jest kontuzja kostki.

W jej miejsce zagra doświadczona Chorwatka Donna Vekić. To wszystko na ledwie trzy tygodnie przed startem Wimbledonu. Londyński Wielki Szlem rozpocznie się 29 czerwca. Kostiuk jak na razie na londyńskiej trawie najdalej dotarła do trzeciej rundy. Wydarzyło się to w 2023 i 2024 roku.

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Marta Kostiuk Maddie Meyer AFP





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