Wyrzuciła Igę Świątek za burtę. Teraz sama rezygnuje. Jest oficjalny komunikat

Elina Switolina (8. WTA) w tym sezonie spotykała się z Igą Świątek dwukrotnie. Za każdym razem wyrzucała Polkę za turniejową burtę. Najpierw w Indian Wells (ćwierćfinał), potem w Italian Open (półfinał).

W Rzymie - impreza rangi WTA 1000 - Ukrainka sięgnęła ostatecznie po tytuł, co jest jej najlepszym wynikiem od ośmiu lat. Teraz liczyła na pierwszy w tym sezonie sukces na trawie, ale szyki pokrzyżowała jej kontuzja. Wygrała w Bad Homburg jedno spotkanie i właśnie obwieściła, że wycofuje się z turnieju.

W Bad Homburg nie dojdzie do starcia Świątek - Switolina. Obie żegnają się z turniejem już po pierwszym występie

Ukrainka jest jedyną zawodniczką, z którą Świątek przegrała w tym sezonie dwukrotnie. Teoretycznie szansa na rewanż mogła pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Obu tenisistek nie ma już jednak w gronie uczestniczek niemieckiego turnieju.

W ubiegłorocznej edycji Iga niespodziewanie dotarła aż do finału. Teraz żegna się z imprezą już po pierwszym występie. W 1/8 finału uległa Emmie Navarro 5:7, 6:2, 3:6.

W tej samej fazie zmagań lepiej poradziła sobie Switolina. We wtorek pokonała Ludmiłę Samsonową 3:6, 6:3, 6:2. W trakcie gry musiała jednak korzystać z przerwy medycznej.

Dzisiaj okazało się, że problemy zdrowotne uniemożliwią jej dalszy udział w turnieju. Ból prawego biodra okazał się zbyt dokuczliwy. Ukrainka wrzuciła do sieci krótki klip, tłumacząc motywy swojej rezygnacji.

- Niestety, muszę wycofać się z meczu ćwierćfinałowego w Bad Homburg. Wczorajszy wieczór przyniósł mi ciężko wywalczone zwycięstwo, ale kosztowało mnie to nieco więcej sił, niż się spodziewałam. Dlatego potrzebuję teraz kilku dni na regenerację - oznajmiła ósma rakieta świata.

Bez gry do półfinału awansowała jej niedoszła rywalka - Chinka Wang Xinyu.

Switolina zamierza wykurować się przed Wimbledonem, który startuje już w najbliższy poniedziałek. Świątek przystąpi w Londynie do obrony tytułu sprzed roku.

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Elina Switolina TIZIANA FABI AFP

Elina Switolina Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Elina Switolina PAUL CROCK AFP





Iga Świątek - Elina Switolina 7:6 (5), 6:3. Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press