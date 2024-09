Wyrzuciła Igę Świątek z Wimbledonu, a teraz cierpi. Dla niej to już koniec

Elina Switolina to druga po Marcie Kostiuk najwyżej notowana ukraińska tenisistka. 28. zawodniczka świata nie miała najlepszego sezonu, a drabinki największych turniejów ustawiały ją często w okolicach najgroźniejszych przeciwniczek. Nie tylko to było jednak problemem. Okazało się, że przez cały sezon sportsmenka, która ubiegłorocznym Wimbledonie pokonała w ćwierćfinale Igę Świątek, zmagała się z kontuzją. To może być wreszcie koniec jej problemów.