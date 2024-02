Coco Gauff miniony już sezon będzie wspominać bardzo dobrze. Amerykanka w końcu sięgnęła we wrześniu 2023 roku po wymarzony tytuł rangi Wielkiego Szlema. Gauff wygrała US Open we własnym kraju. To był dla niej szczególny moment. Kilka miesięcy później Gauff znalazła się na nietypowej dla tenisistki liście. Amerykanka została bowiem nominowana do tytułu "Kobieta Roku" przyznawanego przez "Time.com".