Wyróżnienie dla Gauff przed igrzyskami. Pierwsza w historii, to będzie wyjątkowy wieczór

Coco Gauff dołączyła do LeBrona Jamesa

Na mączce jedną z głównych kandydatek do wywalczenia złotego medalu jest Iga Świątek, ale pozostałe przeciwniczki nie poddadzą się bez walki. Plany na pokonanie liderki rankingu WTA ma plasująca się tuż za nią w zestawieniu Coco Gauff. 20-latka odlicza już zapewne dni do pierwszego pojedynku w Paryżu . Zanim pozna swoją najbliższą rywalkę, otrzymała historyczne wyróżnienie w ojczyźnie. Amerykanie ogłosili kibicom ważną wiadomość związaną z chorążymi reprezentacji. O LeBronie Jamesie wiadomo było od dawna. 24 lipca oficjalnie dołączyła do niego młoda tenisistka.

Coco Gauff zabrakło słów. Nie spodziewała się takiego wyróżnienia

"Byłam całkowicie zszokowana. Coś takiego nigdy nie przeszło mi nawet przez myśl. Szczerze mówiąc, nie mam słów" - oznajmiła na gorąco druga rakieta świata. "Doprowadziło mnie to do płaczu. Nie chciałem płakać przy kolegach z drużyny (...) Trzymałam to w sobie, ale kiedy zadzwoniłam do mamy, zaczęłam płakać, bo myślę, że to jeszcze bardziej wyjątkowe" - dodała na łamach "today.com".