Wymowny gest Sabalenki do Polaków. Nie zawahała się, szybka reakcja dziennikarzy

Raszynianka triumfowała tam w 2022 i 2023 roku i zapewne chciałaby wrócić na tron. Droga do tego daleka, a rozpocznie ją w środowe popołudnie . Wówczas Świątek zmierzy się z reprezentantką Chorwacji, Janą Fett i będzie wielką faworytką do zwycięstwa. Fani kobiecego tenisa ponownie liczą na bój pomiędzy Polką, a Aryną Sabalenką . Taki pojedynek możliwy jest jednak dopiero w finale, bo tenisistki są po dwóch stronach drabinki turniejowej.

Sabalenka zwróciła się do Polaków. Zaskoczyła dziennikarzy